ドル円一時１５１．６８レベル、わずかに本日高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は151.68レベルと本日の高値を再び更新している。東京午後に151.61レベルまで買われたあと、いったん151.10付近まで反落したが、再び買われている。 円安とドル高の両面の動きが観察されている。クロス円ではポンド円が202.85レベルに再び高値を伸ばしている。ユーロ円は176円台を回復。 ユーロドルは1.161