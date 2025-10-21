NASA＝アメリカ航空宇宙局のSean Duffy（ショーン・ダフィー）長官代行は日本時間2025年10月21日、アメリカ主導の有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」における初の有人ミッション「Artemis II（アルテミス2）」で使用されるNASAの有人宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」がロケットに搭載されたことを、SNSを通じて明らかにしました。初めてクルーを乗せるOrion宇宙船打ち上げは2026年2月〜4月予定【▲ 大型ロケット「