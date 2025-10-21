記者会見したBリーグの島田慎二チェアマン＝21日、東京都千代田区バスケットボールのBリーグは21日、2026年スタートの新2部「Bリーグ・ワン（Bワン）」の初年度参入クラブを発表し、現1部（B1）のFE名古屋や越谷、現2部（B2）の熊本、鹿児島など25クラブの参戦が決まった。現3部（B3）の新潟、徳島、香川なども入った。他にBワンへの参入が認められたのは、現B2の青森、岩手、山形、福島、横浜EX、福井、静岡、奈良、愛媛、福