自民党の高市早苗総裁が首相に選出されたことを受け、経済３団体は２１日、コメントを出した。経団連の筒井義信会長は都内で記者団に対し、「女性の内閣総理大臣の誕生は日本が変革する表れであり、世界からも注目されている」と歓迎した。「経団連として対話と連携の姿勢をもって、新政権の政策遂行に協力する」との考えを示した。日本商工会議所の小林健会頭は「国内外の経済情勢は一刻の猶予も許さない状況だ。強いリーダ