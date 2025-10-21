クマ群馬県昭和村と新潟県魚沼市は21日までに、住宅地の近くなどにクマが出没して危険性が高いことから、自治体の判断で銃猟を可能とする「緊急銃猟」を実施し、駆除したと明らかにした。環境省によると、緊急銃猟による駆除は、15日の仙台市が全国で初めての事例となり、昭和村が2例目。新潟県によると、魚沼市は3例目としている。昭和村によると、17日午後1時ごろ、同村川額の畑で、イノシシの捕獲用のおりにクマ1頭が入って