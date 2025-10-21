高市新政権の物価高対策で注目されるのは、二重課税とも批判が出ている「ガソリン税暫定税率」の廃止。新政権は実現させる方向ですが、ガソリンスタンドで聞きました。 【写真を見る】｢お客さんはガソリン価格にかなり敏感」高市新政権の物価高対策で注目の“ガソリン税暫定税率の廃止” （20代）Q.ガソリン税暫定税率が廃止になると1リットル25円下がるが？「めちゃくちゃうれしい。子どもが3人いて送り迎えがある。全員別の場