優れた芸術家に贈られる「第36回高松宮殿下記念世界文化賞」の受賞が決まったアーティスト5人の会見が行われました。日本美術協会主催の会見には、絵画部門で画家のピーター・ドイグさん（66）、彫刻部門でパフォーマンス・アートの先駆者、マリーナ・アブラモヴィッチさん（78）、建築部門のエドゥアルド・ソウト・デ・モウラさん（73）、音楽部門でピアニストのアンドラーシュ・シフさん（71）、演劇・映像部門のアンヌ・テレサ