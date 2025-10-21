韓国大統領府の報道官は会見で高市新首相の選出について、「進展した韓日関係を維持しながら、活発な交流を続けていきたい」と述べ、日本との関係を強化をしていきたい考えを示しました。また、李在明大統領も近く、SNSを通じて祝意を表明する予定だと明らかにしています。