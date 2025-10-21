2020年に直腸がんと診断され、子宮などの摘出手術を受けた女優の立花理佐（54）が21日、ブログを更新。手術から丸5年となり、思いをつづった。立花は「5年前の今日新しい私が生まれた日。約15時間の手術だったみたい」と手術を受けた5年前を回想。「ほんとこの5年間いろんな事があったとにかく泣いたこんなに人って涙が出るんだってくらい泣いた3年以上泣かない日がなくてまた記録更新しちゃったなんて・・・」と涙に暮れた