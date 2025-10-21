プリン専門店「熱海プリン」では10月18日より、ハロウィンイベントを開始した。熱海プリンのハロウィンイベント、ナイトイベントもイベント期間中は、えびすかぼちゃとカラメルの組み合わせが楽しめる「かぼちゃプリン」(460円)が全店舗にて登場。一度につき3,500円以上の会計で、5種の絵柄によるハロウィンをモチーフにしたオリジナルの缶バッチのプレゼントも用意している。10月24〜25日には、17時からの限定メニューが楽しめる