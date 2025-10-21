大仙市で結婚50年の節目を祝う金婚式が行われました。半世紀に渡り手を携えながら苦楽をともに分かち合ってきた夫婦が、これからも支え合い歩んでいくことを誓いました。結婚50年を祝う演奏で始まった大仙市の金婚式。今年は1975年度、昭和50年度に結婚した36組の夫婦が出席しました。謝辞冨岡喜榮さん「私共が家庭を築きました昭和50年、51年ごろは高度経済成長が終わりを迎え安定成長期に入った時代でございました」「趣味や趣