【ソラジマTOON1周年記念キャンペーン】 開催期間：10月21日～11月3日 【拡大画像へ】 ソラジマは、同社が運営するマンガアプリ「ソラジマTOON」が10月21日に1周年を迎えたことを記念した特別キャンペーンを開催する。 キャンペーンでは48時間限定で7作品が全話無料で楽しめる。さらに10月21日～11月3日まで7作品のコインが100％還元される。 対象作品