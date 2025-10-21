ダディーズオピニオンは10月25日・26日、都内最大級のアウトドアイベント「TOKYO outside Festival @ SHOWA KINEN PARK」を、国営昭和記念公園で開催する。カスタムカー同イベントには100社を超えるブランドやショップが集結。アウトドアのプロが厳選した多種多様な体験コンテンツや最新ギアなどを取りそろえる。本格的な木登りが楽しめる「ツリーイング」、近年人気のアウトドアアクティビティ「ボルダリング」「スラックライン」