Gi-FACTORYは10月25日〜26日、大型野外グルメイベント「第4回 全肉祭」を、各務原市民公園(岐阜県各務原市)で開催する。時間は10:00〜21:00。「全肉祭」過去開催時の様子同イベントは、畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマにした食フェスで、期間中は約70店舗が出店する。総メニュー数200種類以上。料理の販売だけでなく、企業ブースによる無料体験やサンプリングも実施する。「全肉祭」メニュー会場には、子