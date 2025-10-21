AmazonのPrime Videoは、11年にも及ぶNBAの放映権獲得を機に、世界的なスポーツ配信事業をさらに拡大させようとしている。欧州では『プレミアリーグ』や『UEFAチャンピオンズリーグ』などを手がけ、世界各地でスポーツ中継の新しい形を提示してきた。その流れがついに日本にも到来。今シーズンのNBA開幕に合わせて『NBA on Prime』が本格始動し、日本語解説やオリジナル企画など、ローカラ