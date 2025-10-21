日銀が２１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５１円１５～１７銭と前営業日比４１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７５円７０～７４銭と同１０銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６２４～２５ドルと同０．００３８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS