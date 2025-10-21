10月21日、高市早苗自民党総裁が、日本の憲政史上で初めてとなる女性総理大臣に国会で指名された。「石破茂首相（当時）の退陣表明を受けて、10月4日に自民党総裁選がおこなわれました。選出された高市総裁は、引き締まった表情のなかにも笑みを隠せずにいましたが、まもなく公明党が連立離脱を表明。野党が連立すれば首相指名も危ぶまれ、高市氏本人が『総理大臣になれないかもしれない、かわいそうな女です』と自虐するほど