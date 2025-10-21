自民党の高市早苗総裁が21日、衆参両院の首相指名選挙で第104代首相に選出されたことを受け、中国メディアの界面新聞は「日本の外交にどのような影響を与えるか」とする記事を配信した。記事は、前日に自民党と日本維新の会が連立政権の樹立で合意したことに触れた上で、高市氏の外交・安全保障政策は極右タカ派であり、平和憲法の改正と防衛予算の増額を強く主張し、非核三原則の「持ち込ませず」について有事の際には例外を認め