日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6814枚だった。 ◯2025年11月限（特別清算日：11月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6814(6814) ソシエテジェネラル証券2506(2506) SBI証券 3941(1659)