¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç4²¯¥É¥ë¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ï¤Ê¤·¤« ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·&#125