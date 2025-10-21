男子高校生が集団に暴行されて現金などを脅し取られた事件で、中学生を含む5人が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県碧南市に住む無職・杉浦航弥容疑者(21)と、14歳から17歳の少年の合わせて5人です。警察によりますと、5人は先月、碧南市の尾城公園で16歳の男子高校生に因縁をつけて胸や背中などをバットで殴りケガをさせ、杉浦容疑者はさらに現金1万1千円などを脅し取った疑いが持たれています。男子高校生は、全身