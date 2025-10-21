21日、高市早苗総理のもと「高市内閣」が発足する。財務大臣には、総裁選で高市氏を支持した片山さつき氏が就任する。取材に応じた片山氏は「しっかりと10項目、中身のある紙をいただいた。もうてんこ盛り。命がけで頑張る」と述べた。【映像】財務省時代、約20年前からゴージャスな片山さつき氏片山氏は「積極財政を高市さんと一緒に唱えて、それが大きな信任を得て、4割以上の得票で総裁選に勝利した。責任ある積極財政の考