元阪神の関本賢太郎氏（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。“代打の神様”となった際に行った巨人対策を明かした。この日は元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏、熱狂的阪神ファンの「ますだおかだ」の増田英彦とそろって登場。関本氏は現役時代、勝負強い打撃から“代打の神様”と称えられた。MCの「ハライチ」澤部佑から「関本さんも巨