タレントの安田美沙子（43）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ハーフマラソン完走を報告した。「東京レガシーハーフマラソン2025最高のレースになりました」と書き出された投稿。レースの感想や応援への感謝をつづった。続けて「記録は1:50:56。8キロくらいで補給して。。意外と暑かったのでこまめに水分取って、一回かぶって。笑7キロで刻んで、自分で作ったレースのこのタイムは宝物だなって思います」と振り返