今年4月、タクシー運転手を脅したなどとして、暴行と脅迫の疑いで書類送検された「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二メンバー（39）について、東京地検はきょう（21日）付で不起訴処分としました。今市メンバーをめぐっては、被害を受けた男性との間で示談が成立しています。