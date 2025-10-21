自民党の新総裁になっても「総理大臣になれないかもしれない女」と自嘲した高市早苗氏が、１０月２１日召集の臨時国会で第１０４代首相に選ばれた。その前途は、多極多党化を前向きにとらえるか、後ろ向きに考えるかで変わってくる。「１本釣り」で決選回避衆院の首相指名選挙では、自民党と日本維新の会の議席数の合計２３２票（自民党籍離脱中の額賀福志郎衆院議長を含む）を上回る２３７票を得た。決選投票にもつれこまなか