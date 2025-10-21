21日、国会で女性初の首相に選出された自民党の高市早苗総裁。午後3時半ごろ、初めて首相官邸に姿を現しました。いよいよ高市新政権の船出です。21日朝、首相指名選挙を前に満面の笑顔で自民党の両院議員総会に出席した高市総裁。自民党・高市早苗総裁：これからいよいよ首相指名選挙でございます。しっかりと政権を取りにいく。そのために一致団結して皆さま方のお力添えを心よりお願い申し上げます。首相就任に向けた力強い決意