鎌倉駅西口を出て御成通りを抜け、静かな住宅街へ。パンの香り、古い看板、風に揺れる暖簾。まちの空気がやわらかく変わるその先に、懐かしさと現代的なシャープさが融和する建物がある。御成桑拿（おなりサウナ）--まちと人が“ととのう”ための、静かな装置だ。Courtesy of GREENING“まちの会社”カヤックが生み出した、地域循環のサウナ手がけたのは、鎌倉に本社を構える面白法人カヤック。「まち全体をひとつの会社にする」と