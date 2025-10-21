日本野球機構は21日、SMBC日本シリーズ2025のテレビ中継およびネット中継の放送・配信局を発表した。テレビ中継・ネット中継の予定は以下の通り。◆ 【第1戦】 10月25日（土）18:30 みずほPayPayテレビ：TBSインターネット：U-NEXT、TVer_________________________◆ 【第2戦】 10月26日（日）18:30 みずほPayPayテレビ：フジテレビ／NHK-BSインターネット：フジテレビONEsmart、FOD、TVer_________________________◆ 【第3戦