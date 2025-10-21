国民民主党の玉木雄一郎代表は２１日、国会内で衆参両院の首相指名選挙で第１０４代総理大臣に選ばれた高市早苗首相を祝福した。衆参両院で総理に選出された高市首相は、その足で与野党各党にあいさつ回りを行った。玉木氏は自民党の鈴木俊一幹事長を始め党幹部と訪れた高市氏と握手を交わしながら「私も協力しますから。ただ３党合意（自民、公明、国民民主３党によるガソリン税暫定税率廃止など）だけは実施してください。