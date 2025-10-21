かつて“ゴーストタウン”と呼ばれた商店街に、静かな復活の兆し。三重・津市の「大門商店街」は、昭和の面影を残しつつ、若者が集う店や撮影スポットが次々誕生しています。時代を超えて愛される“古くて新しい街”の魅力に迫りました。 ■昭和の名残を感じる商店街 津駅から車で5分ほどの場所にある「大門商店街」は、シャッターが閉まった店が軒を連ねています。 商店街の広さは東西76メ