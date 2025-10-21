日体大のエース格・山崎丞（21番）は集団走の引っ張り役に徹し、チームに貢献 photo by Kyodo News10月18日の箱根駅伝予選会では10年連続出場中の法政大学が落選する波乱も起きるなか、５連覇を含む10度の優勝を誇る日本体育大学は肝を冷やしながら本戦の出場権をつかんだ。大学名が呼ばれたのは10枠中の9番目。継続中の記録では最長の78年連続78回目の本戦出場を決めた伝統校の底力とは――。【11番目に呼ばれたときの言動も考え