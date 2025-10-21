架空の投資話で知人から金をだまし取ったとして、元・占い師の女が再逮捕されました。「借りた金が返せない」などと書かれたノートが押収されたことが新たに分かりました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、福岡県飯塚市の無職、春山こと田斉法子容疑者（51）です。2018年に知人の夫婦に対し、風水で付加価値をつけたとする架空の投資話を持ちかけ、現金600万円をだまし取った疑いが持たれています。田斉容疑者はこの2か月前に