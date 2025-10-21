東京五輪柔道金メダリストで来年１月４日に東京ドームでプロレスデビューするウルフアロンが、にしたんクリニック・西村誠司社長の自宅にある「金の滑り台」を滑った。にしたんクリニック公式ＴｉｋＴｏｋが２１日、そのシーンを公開した。西村社長は「うちのこの、金の滑り台を滑ったことのある、オリンピック金メダリストは、かつていなかったんで初めての、ウルフさんはじめてです」「金に金ですからね、我が家の金の滑り台