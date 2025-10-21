◆テニス▽東レ・パンパシフィック・オープン第２日（２１日、東京・有明コロシアム）今年１月の全豪のジュニア部門で優勝し、５月にジュニア世界女王となった世界ランキング２６３位、１７歳の園部八奏（ＩＭＧ）が、プロ転向表明後、初勝利を挙げた。同じ大会推薦出場で、同１３２位のニコラ・バルトゥンコバ（チェコ）に６−４、６−３のストレートで勝ち、２月のアブダビ・オープン以来のツアー通算２勝目となった。２回戦