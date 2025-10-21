サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が２０日の練習に参加しなかった。スペインのスポーツ紙マルカなどが伝えている。報道によると、この日の練習は前節試合に先発した選手以外が参加したが、この中に左足首を痛めていた久保がいなかった。チームは２１日が休日で２２日から本格的に次節へ備えることになるが、今回は現地時間２４日の試合となるため通常の準備を前倒しして進める格好にな