第3回・なくそうイジメ！FMWE地方応援プロレスin堺・堺超革命！電流爆破プロレスは11月3日、大阪府堺市・大浜相撲場で行われる。同大会の全対戦カードが決定し発表された。メインは電流爆破デスマッチに決定し、大仁田厚、雷神矢口、佐野直組がミスター・ポーゴ、スミヒデアキ、崔領二組と激突する。以下は残りの対戦カード第1試合:シングルマッチ20分1本勝負パンディータVS千葉智紹第2試合:タッグマッチ20分1本勝負レイパロ