女優の志田未来（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「キティちゃん」と書き出した志田。キティちゃんのプリントが目を引くレーナーを身にまといカメラ目線で不思議な表情を浮かべた。この投稿にファンからは「なんとも言えない可愛さ」「キティちゃん着てのその表情がたまらないです」「美人さんやなぁ」「可愛すぎ」「とっても素敵です」「未来さんとキティちゃんベストマッチで極上に可愛い」など