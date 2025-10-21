「ボートレースダービー・ＳＧ」（２１日、津）秦英悟（４０）＝大阪・１００期・Ａ１＝は、初日７Ｒで６コースから４着と舟券に絡むことはできなかったが、「６枠で大敗を避けられたし、ペラも試せた。初戦としては上々だと思います」と前を向いていた。調整の方向性に関しては「直線は上向いたし、ここら辺で行けそう。ターンの入り口が掛かりすぎだから煮詰めるところは煮詰めたいけど、枠不問でこの方向でいいと思います