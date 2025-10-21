四季折々の景色が楽しめる庭園レストランJR・東急目黒線目黒駅から徒歩7分の場所にある「TEIEN Restaurant comodo」。優雅なアール・デコ洋式の洋館や展覧会が楽しめる「東京都庭園美術館」の広大な庭園内にあります。お店の周りはまるで避暑地を訪れたように緑が多く、小旅行気分が味わえます。ご褒美CHECK「TEIEN Restaurant comodo」があるのは高級住宅街として知られる白金台。レストランへ向かう道には住宅や大きな公園が多く