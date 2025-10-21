「ボートレースダービー・ＳＧ」（２１日、津）岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０６期・Ａ１＝は「ペラは自分の形に一新して、朝から手応えはありました。ロスがなくなって、押し感が良くなった。自分の好きな感じだし、いつもの津のいい時の感じです」とニッコリ笑った。初日３Ｒでは６コースから３着と好走して、しっかりと結果も残した。津は通算Ｖ４と相性のいい水面で、「今節もいいイメージで入れています。好きな水面です