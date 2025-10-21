元乃木坂46の女優若月佑美（31）が、デビュー15周年を迎える2026年のカレンダーを23日から販売開始することを21日、発表した。俳優・写真家の安藤政信氏が撮り下ろしたカバーフォトも公開された。若月は11年8月に乃木坂46に第1期生として合格し、芸能界デビュー。18年11月のグループ卒業後は女優、モデルとして活動し、26年はデビュー15周年のアニバーサリーイヤーとなる。同カレンダーのカバーフォトとして、カラフルなコートと強