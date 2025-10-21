ノーベル賞の舞台裏には、受賞者を支えた妻たちの物語がありました。坂口志文さんをはじめ、共に研究に励み人生を共に歩んできた“科学者夫婦”たち。互いを高め合う絆が、世界を動かす発見を生んでいました。 ■ノーベル賞を支えた“伴走者”の存在 2025年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学特任教授・坂口志文さんを支えてきたのは、妻・教子さんです。坂口志文さん：「家内の方が器用