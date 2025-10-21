マロンの奥深い甘みと上品さにほっこりTHE LOBBY LOUNGE 大阪で唯一無二の「食」の魅力を追求している「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」（「おおさか すてーしょん ほてる、おーとぐらふ これくしょん」、以下「大阪ステーションホテル」）。その29階「THE LOBBY LOUNGE（ざ ろびー らうんじ）」では、「四季折々の風景を巡る旅のように、その時にしか出会えない果実の一瞬の美味しさをつかまえる旅をしてほしい