Uber Japanは、配車サービス「Uber」で、福岡エリアで「Uberプレミアム」のサービスを10月8日から開始した。「Uberプレミアム」は、アルファードやヴェルファイア、グランエースなどのプレミアムな車両が配車されるサービスで、最大5名まで乗車ができ、荷物も多く積載できることから、外国人に人気の高いサービス。日本国内では東京、成田、京都、大阪、札幌に次いで6都市目の展開となる。対象エリアは福岡県福岡市・春日市・大野