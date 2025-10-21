大阪市は21日、大阪市広報の公式Xを更新し、大阪市役所前に帰ってきた「ミャクミャクモニュメント」を紹介した。【写真】おかえり！ 大阪市役所前に帰ってきたミャクミャクモニュメントミャクミャクが寝そべってポージングするモニュメントで、2023年12月に市役所前に設置。万博開幕後、7月末に会場内西ゲート近くの「風の広場」に移転。閉幕後に元の場所に戻ってきた。「万博会場から大阪市役所前に、ミャクミャクが帰って