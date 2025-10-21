NTTドコモは、東日本の一部で発生していたドコモサービスの障害が復旧したと発表した。 東日本の一部地域でドコモのサービスのうち、d払い、dメニュー、ドコモメールなどが利用できないか、利用しづらくなっていた。21日12時15分ごろに発生し、d払いは15時5分ごろに、そのほかのサービスは16時7分ごろに復旧した。 当初、データ通信で障害があったとされていたが、実際にはデ&