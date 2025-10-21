兵庫県は県庁舎の建て替え計画について、整備費を３０％圧縮する案を示しました。兵庫県は６年前から老朽化に伴う庁舎の再整備を検討しています。１０月２１日に県が示した構想案では耐震基準を満たさない１・２号館などを撤去し跡地の一部に新庁舎を建設する計画です。資材費などの高騰で１０００億円以上に膨らむとしていた整備費は、リモートワークで出勤率を引き下げるなどし、職員の執務スペースを削減することなどで従