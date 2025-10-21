駅で女性のスカートの中を盗撮したとして、小学校教諭を懲戒免職です。兵庫県教育委員会によりますと、淡路市立の小学校に勤務する４７歳の男性教諭は今年８月、阪神尼崎駅のホームで電車を待っていた女性の後ろからスマートフォンを差し入れ、スカートの中を盗撮した疑いで逮捕されていました。聞き取りに対し、男性教諭は「魔が差して撮ってみようという気持ちを抑制できなかった」などと話していたということで、県教育委