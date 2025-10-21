走行中の市バス内に不審物。ＪＲ京都駅近くの道路が３時間にわたり通行止めとなりました。１０月２１日午前１０時半前、京都市南区の十条大宮付近を走行中の市バス内で「車内に変なものがある」と乗客から運転手に申告がありました。警察などによると、バス後方の座席の足元に紙製の赤い箱が置かれていて、ＪＲ京都駅近くまでの道路を一時封鎖する事態になりました。爆発物処理班が出動し、約３時間後に回収されましたが、